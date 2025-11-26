Video Yaşam Çanakkale’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video
Çanakkale’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video

Çanakkale’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video

26.11.2025 | 15:49

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, öğle saatlerinde Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan 5. Sokak'ta 3 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Patlamada ortalık savaş alanına dönerken, evin penceresi iskeletiyle beraber yerinden çıktı. Patlama sonrası vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan G.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve ilgili ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çanakkale’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video 00:13
Çanakkale’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video 26.11.2025 | 15:49
Canan Karatay’ın eşi Ali Başak Karatay son yolculuğuna uğurlandı | Video 05:07
Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay son yolculuğuna uğurlandı | Video 26.11.2025 | 14:49
Büyükçekmece’de 3 kişiyi öldüren katil zanlısından şok ifadeler! Taksiciye: ’Yakında televizyonlarda olacağım’ demiş... | Video 02:38
Büyükçekmece'de 3 kişiyi öldüren katil zanlısından şok ifadeler! Taksiciye: 'Yakında televizyonlarda olacağım' demiş... | Video 26.11.2025 | 14:41
Kayınpeder tüfekle kıraathaneyi bastı! Eski damadını darp edip bıçakladı | Video 00:39
Kayınpeder tüfekle kıraathaneyi bastı! Eski damadını darp edip bıçakladı | Video 26.11.2025 | 14:34
Gümüşhane Üniversitesi’nden rehine operasyonu | Video 01:39
Gümüşhane Üniversitesi'nden rehine operasyonu | Video 26.11.2025 | 13:58
Hopa açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddiası | Video 00:45
Hopa açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddiası | Video 26.11.2025 | 13:58
Motosikletli sürücü ile yaya arasında nazik yol verme inatlaşması | Video 00:24
Motosikletli sürücü ile yaya arasında nazik yol verme inatlaşması | Video 26.11.2025 | 13:57
Antalya’da tarihi geçmiş 25 ton tavuk ele geçirildi, 2 işletme mühürlendi | Video 01:12
Antalya'da tarihi geçmiş 25 ton tavuk ele geçirildi, 2 işletme mühürlendi | Video 26.11.2025 | 13:16
Hector ve Mailo, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu | Video 06:44
Hector ve Mailo, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu | Video 26.11.2025 | 13:16
İzmir’de 15 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 01:26
İzmir'de 15 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 26.11.2025 | 12:51
Büyükçekmece’de 3 kişinin öldüğü cinayetlerin şüphelisi yakalandı | Video 01:28
Büyükçekmece'de 3 kişinin öldüğü cinayetlerin şüphelisi yakalandı | Video 26.11.2025 | 12:10
Ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşini rahatsız eden 2 kişiyi bıçakladı: ’Yeğenimi taciz ediyorlarmış’ | Video 04:16
Ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşini rahatsız eden 2 kişiyi bıçakladı: 'Yeğenimi taciz ediyorlarmış' | Video 26.11.2025 | 11:11
Hatay’da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 01:28
Hatay'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 26.11.2025 | 10:54
Ordu’daki kuyumcu soygunu kamerada | Video 04:10
Ordu'daki kuyumcu soygunu kamerada | Video 26.11.2025 | 10:54
Eşinin bıçakladığı adam, eşini adliye çevresinde pompalı tüfek ile bekledi | Video 01:24
Eşinin bıçakladığı adam, eşini adliye çevresinde pompalı tüfek ile bekledi | Video 26.11.2025 | 10:54
Başakşehir’de markette pes dedirten dolandırıcılık kamerada | Video 05:47
Başakşehir’de markette pes dedirten dolandırıcılık kamerada | Video 26.11.2025 | 10:54
Böcek ailesinin raporu savcılıkta! Fosfin gazı nedir? | Video 06:05
Böcek ailesinin raporu savcılıkta! "Fosfin gazı" nedir? | Video 26.11.2025 | 10:54
Şantiyede ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Polisin havaya ateş açmasıyla son buldu | Video 01:28
Şantiyede ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Polisin havaya ateş açmasıyla son buldu | Video 26.11.2025 | 10:43
Temassız kartla ödeme yapacağız diyerek çaldılar! Markette pes dedirten dolandırıcılık anları kamerada | Video 05:47
"Temassız kartla ödeme yapacağız" diyerek çaldılar! Markette pes dedirten dolandırıcılık anları kamerada | Video 26.11.2025 | 10:08
Mardin’de 3 kişilik aileyi kim, neden öldürdü? Kimsenin silah sesi duymadığı sır ölüm araştırılıyor! | Video 06:44
Mardin'de 3 kişilik aileyi kim, neden öldürdü? Kimsenin silah sesi duymadığı sır ölüm araştırılıyor! | Video 26.11.2025 | 09:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY