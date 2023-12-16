Çanakkale'de fırtına tekneleri batırdı! Feribot seferleri iptal edildi | Video
Çanakkale'de fırtına tekneleri batırdı! Feribot seferleri iptal edildi...
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