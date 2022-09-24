Video Yaşam Çanakkale'de mülteci teknesi battı! 4'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi kayıp | Video
Çanakkale'de mülteci teknesi battı! 4'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi kayıp | Video

Çanakkale'de mülteci teknesi battı! 4'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi kayıp | Video

24.09.2022 | 16:15

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında mültecilerin bulunduğu tekne battı.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında mültecilerin bulunduğu tekne battı. Batan teknedeki 22 kaçak göçmenden 4'ü çocuk 6'sı denizde boğularak öldü, 15'i ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtardı. Çalışmalara devam eden ekipler, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Kaçak göçmenlerin cesetleri Babakale limanına getirildi. Ambulansların hazır bekletildiği limanda sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu göçmen geri gönderme merkezinde bekletildikleri öğrenildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, kaçak göçmenlerden alınan bilgi doğrultusunda kayıp 1 göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmanın halen devam ettiği öğrenildi.

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