Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay son yolculuğuna uğurlandı | Video
26.11.2025 | 14:49
Prof. Dr. Canan Karatay'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eşi Dr. Ali Başak Karatay, Moda Camii'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından çelenk yollandı.
Dr. Ali Başak Karatay'ın cenazesi, Moda Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
