Çankırı’da kan donduran cinayet! Babasını öldürüp sobada yaktı | Video
Çankırı’da bir şahıs, babasını önce öldürdü sonra sobada yaktı. Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alınırken, babanın cesedine ait bulgular ise delil poşetleri ile evden çıkartıldı.
CANSIZ BEDENİ DELİL POŞETLERİYLE ÇIKARTILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hasan Demirci'nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu. Hasan Demirci'nin cesedine ait bulgular, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil poşetleri ile araca taşındı. Demirci'ye ait bulgular, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İsmail Demirci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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