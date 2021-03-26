Canlı yayında yürek burkan yakarış: ''Anneciğim çok özledim, geri dön'' | Video
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Dolandırıcılığın böylesi! Reyondan aldı, kasaya getirip iade etti | Video 26.03.2021 | 11:30
Emel Hanım'ın küçük kızı yayına bağlandı. Annesine seni çok özledim lütfen geri dön diyen küçük kız ve anne Emel Hanım gözyaşlarına boğuldular.