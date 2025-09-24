Video Yaşam Çarpmanın etkisiyle taklalar attı, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı | Video
24.09.2025 | 16:48

Amasya’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünü başına taktığı kask kurtardı. Havada takla atıp başını da yere çarpan motosikletli kaskı sayesinde hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yüzevler Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. M.A.'nın kullandığı 05 MA 0421 plakalı motosiklet, İ.Ç yönetimindeki 05 AET 359 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayan M.A., başını da yere çarpmasına rağmen kaskı sayesinde hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı.

İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, kontrol amacıyla ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
