Çarpmanın etkisiyle taklalar attı, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı | Video
Amasya’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünü başına taktığı kask kurtardı. Havada takla atıp başını da yere çarpan motosikletli kaskı sayesinde hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, kontrol amacıyla ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
