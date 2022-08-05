Çekmeköy’de hafriyat kamyonu kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Çekmeköy-Şile Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat yüklü kamyonun bariyerlere çarparak devrildiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat yüklü kamyonun otoyolda ilerlerken aniden bariyerlere doğru ilerlediği ve çarparak devrildiği görülüyor.

Kaza, Çekmeköy- Şile Otoyolu Şile istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Öztürk yönetimindeki hafriyat kamyonu Taşdelen Tüneli çıkışında kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Ardından sürüklenerek devrildi. Kazada, kamyon şoförü bulunduğu yerde sıkışırken, kamyonda bulunan moloz yığınları yola savruldu. Sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Şile otoyolunda ilerleyen hafriyat yüklü kamyonun aniden orta bariyerlere savrulduğu ve bariyerlere çarparak devrildiği gözüküyor.