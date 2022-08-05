Çekmeköy’de hafriyat kamyonu kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

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Çekmeköy-Şile Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat yüklü kamyonun bariyerlere çarparak devrildiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat yüklü kamyonun otoyolda ilerlerken aniden bariyerlere doğru ilerlediği ve çarparak devrildiği görülüyor.
Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Şile otoyolunda ilerleyen hafriyat yüklü kamyonun aniden orta bariyerlere savrulduğu ve bariyerlere çarparak devrildiği gözüküyor.