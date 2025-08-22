Video Yaşam Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü | Video
22.08.2025 | 16:42

Çekmeköy Alemdağ ormanında çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Yanan alan dron ile görüntülendi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Çekmeköy Alemdağ Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, havadan da yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın yaklaşık bir saatte söndürülerek kontrol altına alındı. Yanan alanda soğutma çalışmaları devam ederken yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan yangında zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
