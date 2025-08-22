Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü | Video
Çekmeköy Alemdağ ormanında çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Yanan alan dron ile görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:46
Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü | Video 22.08.2025 | 16:42
01:30
00:47
00:11
10 yıl hapisle aranan zanlı, 'Yunuslar'a yakalandı | Video 22.08.2025 | 12:04
11:29
00:43
Dolandırıcılıktan 18 yıl hapisle aranıyordu, İzmir'de yakalandı | Video 22.08.2025 | 11:53
07:04
01:44
02:06
5 bin liralık cam aldı parasını ödemeden gitti | Video 22.08.2025 | 10:03
00:39
Adana’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 22.08.2025 | 09:59
00:58
Ankara’da seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 22.08.2025 | 08:29
04:42
Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kaza: 8 yaralı | Video 22.08.2025 | 08:29
03:44
02:08
Milyoner'de 500 bin TL’lik soruyu açtıracakken öyle bir karar verdi ki! 21.08.2025 | 22:52
00:08
Cesedi villa bahçesine gömülü halde bulunan adamın kaçırılma anı kamerada 21.08.2025 | 19:38
00:24
84 suç kaydı bulunan kadın, 500 bin TL’lik vurgunda yakalandı | Video 21.08.2025 | 16:34
01:55
02:30
Ordu'da bir garip kaza: Dolmuşun üstüne böyle düştü | Video 21.08.2025 | 16:04
00:34
01:09
Motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 21.08.2025 | 14:48