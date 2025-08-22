Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü | Video 22.08.2025 | 16:42 Çekmeköy Alemdağ ormanında çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Yanan alan dron ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 12.30 sıralarında Çekmeköy Alemdağ Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, havadan da yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın yaklaşık bir saatte söndürülerek kontrol altına alındı. Yanan alanda soğutma çalışmaları devam ederken yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan yangında zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.