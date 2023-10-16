Çekmeköy'de otomobil evin bahçesine uçtu | Video
ÇEKMEKÖY'de otomobiyle yokuş aşağı seyreden sürücü önüne çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, bir evin bahçesine uçtu.
Ev sahibi Ali Cömert, "Bir fren sesiyle araba gürültüyle düştü bahçeye, şu ana kadar böyle bir şey gelmedi başımıza. Yaralı yok şoför kendisi çıktı. Olay anında ben yukarıda yatıyordum" dedi.
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