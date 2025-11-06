Cevizlibağ'da iş makinesi alevlere teslim oldu | Video
06.11.2025 | 10:21
İstanbul Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde seyir halinde olan iş makinesi bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Kül olan iş makinesinin son hali ve trafikte olaşan yoğunluk havadan görüntülendi.
