CHP’nin taşımalı mitingine manidar gönderme! Başkan Altay: “Şehrimizin turizmine katkı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum”

Günler öncesinden Konya mitingine hazırlık yapan CHP yine hayal kırıklığına uğradı. Mitingi kalabalık göstermek için çevre illerden partilileri getiren CHP’nin otobüsleri sosyal medyada gündem oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise o görüntüleri paylaşarak CHP’nin taşımalı mitingini ti’ye aldı.