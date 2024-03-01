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'Çirkinler' suç örgütüne operasyon: 47 gözaltı | Video

'Çirkinler' suç örgütüne operasyon: 47 gözaltı | Video

01.03.2024 | 09:30

İstanbul Merkezli 2 ilde 'Çirkinler' suç örgütüne yapılan operasyonda 47 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-2" operasyonlarında Elebaşılığını Zuhat Altunç'un (yurtdışı firar) yaptığı "Çirkinler" organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımının devamında "Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize

Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin: İstanbul'da 3 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdikleri, Silahlı tehdit, silahla yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri, Arnavutköy'de uzun namlulu silahlarla saldırı eylemini gerçekleştirdikleri, Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, Çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve İş insanlarını yağma maksatlı kaçırarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 13 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet otomatik tabanca, 7 adet çelik yelek, Çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve şarjöre el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

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