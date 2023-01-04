Video Yaşam Çizgili sırtlan traktör sürücüsüne yolda eşlik etti | Video
Çizgili sırtlan traktör sürücüsüne yolda eşlik etti | Video

Çizgili sırtlan traktör sürücüsüne yolda eşlik etti | Video

04.01.2023 | 13:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çizgili sırtlan traktör sürücüsüne yolda eşlik etti | Video 01:21
Çizgili sırtlan traktör sürücüsüne yolda eşlik etti | Video 04.01.2023 | 13:23
Konya Valisi Özkan: “Maalesef 2 askerimiz şehit oldu, yaralılarımızın durumları iyi” | Video 01:04
Konya Valisi Özkan: “Maalesef 2 askerimiz şehit oldu, yaralılarımızın durumları iyi” | Video 04.01.2023 | 13:23
Kadıköy’de taksici dehşeti: İki kadının peşine takıldı, bilerek araçlarına çarptı | Video 00:18
Kadıköy’de taksici dehşeti: İki kadının peşine takıldı, bilerek araçlarına çarptı | Video 04.01.2023 | 13:23
20 yıldır sahte diş hekimliği yaptı; kıskıvrak yakalanarak tutuklandı | Video 01:57
20 yıldır sahte diş hekimliği yaptı; kıskıvrak yakalanarak tutuklandı | Video 04.01.2023 | 10:49
Ambulans şoförünü bıçakladı; kendisini görüntüleyene saldırdı | Video 00:38
Ambulans şoförünü bıçakladı; kendisini görüntüleyene saldırdı | Video 04.01.2023 | 11:55
Müge Anlı kendini zor tuttu! Sapık Sinan, Arife Gökçe’ye çirkin mesajlar attı: Defalarca küfrettim | Video 03:45
Müge Anlı kendini zor tuttu! Sapık Sinan, Arife Gökçe'ye çirkin mesajlar attı: "Defalarca küfrettim" | Video 04.01.2023 | 11:31
Adana’da polisten nefes kesen operasyon! 4 adamıyla saldırı hazırlığındaydı | Video 00:15
Adana'da polisten nefes kesen operasyon! 4 adamıyla saldırı hazırlığındaydı | Video 04.01.2023 | 10:45
Konya-Adana karayolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var | Video 00:33
Konya-Adana karayolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var | Video 04.01.2023 | 10:43
Sancaktepe’de İETT otobüsü yayaya çarptı | Video 04:03
Sancaktepe'de İETT otobüsü yayaya çarptı | Video 04.01.2023 | 10:20
Oğlunu vurduran adamı vurdu! O anlar kamerada | Video 01:25
Oğlunu vurduran adamı vurdu! O anlar kamerada | Video 04.01.2023 | 10:13
Esenyurt’ta taksici kaldırımdaki skuterli kadına çarptı | Video 01:50
Esenyurt'ta taksici kaldırımdaki skuterli kadına çarptı | Video 04.01.2023 | 09:46
Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler | Video 00:34
Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler | Video 04.01.2023 | 00:45
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Video 01:44
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Video 04.01.2023 | 00:29
Malatya’da kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 01:32
Malatya’da kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 03.01.2023 | 18:14
Siverek’te zincirleme kaza: 1 yaralı | Video 00:53
Siverek’te zincirleme kaza: 1 yaralı | Video 03.01.2023 | 16:55
İstanbul’da feci kaza kamerada: Kaldırımda yürüyen kadını ezdi, kemiğini parçaladı ve kaçtı | Video 03:26
İstanbul'da feci kaza kamerada: Kaldırımda yürüyen kadını ezdi, kemiğini parçaladı ve kaçtı | Video 03.01.2023 | 14:06
Gaziosmanpaşa’da cadde üzerinde silahlı saldırı kamerada | Video 00:13
Gaziosmanpaşa'da cadde üzerinde silahlı saldırı kamerada | Video 03.01.2023 | 13:13
Sancaktepe’de eski nişanlısı tarafından vurulan genç kadından acı haber | Video 01:31
Sancaktepe'de eski nişanlısı tarafından vurulan genç kadından acı haber | Video 03.01.2023 | 13:27
Sinan Sardoğan’la yaşadığı olayı Müge Anlı’da anlattı, herkesi hayrete düşürdü | Video 01:39
Sinan Sardoğan'la yaşadığı olayı Müge Anlı'da anlattı, herkesi hayrete düşürdü | Video 03.01.2023 | 13:08
Otomobilin buzlanan yolda kaza yaptığı anlar kamerada | Video 01:35
Otomobilin buzlanan yolda kaza yaptığı anlar kamerada | Video 03.01.2023 | 12:17

Adıyaman’da, seyir halinde olan bir traktörün önünde ilerleyen çizgili sırtlanın sürücüye yolda eşlik ettiği o anlar kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Tepecik Köyü kırsalında traktörüyle dönen Hakkı Oğuz, nesli tehlikede olan ve korunması gereken hayvan türleri içerisinde kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan ile karşılaştı. Sırtlandan önce korkan Hakkı Oğuz, traktör kornasına basarak sırtlanı korkutup kaçırmak istedi. Traktör sesine ve kornaya aldırış etmeyen çizgili sırtlan seyir halindeki traktörün önünde yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Traktör sürücüsüne adeta eskortluk yapan sırtlan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sırtlanın kendisine yolda eşlik etmesine mutlu olan Hakkı Oğuz, "Zaman zaman bu sırtlanla karşılaşıyordum ama ilk defa bana eşlik etti. Önce saldırır diye korktum sesler çıkarttım ama o bu duruma aldırış etmedi. Yolda traktörümün önünden ilerleyerek bana eşlik etti. Yaşadığım bu durum karşısında hem şaşkınlık yaşadım hem de mutluluk" diye konuştu.

Sırtlan bir süre sonra bölgede denetim yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince fark edildi. Hasta olduğu tespit edilen sırtlan ekipler tarafından yakalanarak kafese konuldu. Nesli tehlikede olan çizgili sırtlan tedavi edilmek üzere Şanlıurfa Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Çizgili sırtlanın tamamlanacak olan tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı vurgulandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA