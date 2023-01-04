Çizgili sırtlan traktör sürücüsüne yolda eşlik etti | Video

Adıyaman’da, seyir halinde olan bir traktörün önünde ilerleyen çizgili sırtlanın sürücüye yolda eşlik ettiği o anlar kameralara yansıdı.

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Tepecik Köyü kırsalında traktörüyle dönen Hakkı Oğuz, nesli tehlikede olan ve korunması gereken hayvan türleri içerisinde kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan ile karşılaştı. Sırtlandan önce korkan Hakkı Oğuz, traktör kornasına basarak sırtlanı korkutup kaçırmak istedi. Traktör sesine ve kornaya aldırış etmeyen çizgili sırtlan seyir halindeki traktörün önünde yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Traktör sürücüsüne adeta eskortluk yapan sırtlan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sırtlanın kendisine yolda eşlik etmesine mutlu olan Hakkı Oğuz, "Zaman zaman bu sırtlanla karşılaşıyordum ama ilk defa bana eşlik etti. Önce saldırır diye korktum sesler çıkarttım ama o bu duruma aldırış etmedi. Yolda traktörümün önünden ilerleyerek bana eşlik etti. Yaşadığım bu durum karşısında hem şaşkınlık yaşadım hem de mutluluk" diye konuştu.

Sırtlan bir süre sonra bölgede denetim yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince fark edildi. Hasta olduğu tespit edilen sırtlan ekipler tarafından yakalanarak kafese konuldu. Nesli tehlikede olan çizgili sırtlan tedavi edilmek üzere Şanlıurfa Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Çizgili sırtlanın tamamlanacak olan tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı vurgulandı.