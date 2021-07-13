Video Yaşam Çocuğu tekmeleyip yere savurmuştu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video

Çocuğu tekmeleyip yere savurmuştu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video

Çocuğu tekmeleyip yere savurmuştu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video
13.07.2021 | 16:56

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İstanbul Bakırköy'deki ünlü bir AVM'de geçtiğimiz akşam inanılmaz anlar yaşandı. 10 yaşındaki bir çocuğun kendisine yürüyen merdivenlerde çarptığını iddia edilen adam, çocuğu kovalayıp tekmeledi, yetmezmiş gibi bir de yere savurdu. Olaya tanıklık eden Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Taylan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Bakırköydeki ünlü bir AVM de dün akşam inanılmaz anlar yaşandı. 10 yaşındaki bir çocuğun kendisine yürüyen merdivenlerde çarptığını iddia edilen adam, çocuğu kovalayıp tekmeledi, yetmezmiş gibi bir de yere savurdu.

AVM'de tesadüfen bulunan bir Cumhuriyet Savcısı olaya duyarsız kalmadı ve müdahale etti. Güvenlik güçlerine haber veren savcı şüpheliyi gözaltına aldırdı. Şüpheli adam hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli olay yerindeki ilk ifadesinde çocuğun kendisine yürüyen merdivenlerde kasıtlı olarak çarptığı için çok kızdığını bu sebeple darp ettiğini söyledi. Mağdur çocuk ise saldırganın AVM içerisinde kendisini bir süre takip ettikten sonra kovaladığını yakaladıktan sonra tekmeleyip yere fırlattığını anlattı.

Gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Taylan K. ifadesinin alınmasının ardından yurt dışı çıkış yasağı ve karakolda imza atması adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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