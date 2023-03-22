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Çocukları ile buluştuktan bir gün sonra hayatını kaybetti | Video

Çocukları ile buluştuktan bir gün sonra hayatını kaybetti | Video

22.03.2023 | 19:33

''Çocuklarımı görmeden ölmek istemiyorum''diyen kanser hastası Züleyha Karakaş, hasta yatağında çocuklarıyla buluştuktan bir gün sonra hayatını kaybetti. SABAH daha önce Karataş'ı evinde ziyaret ederek sesini duyurmuştu.

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