Çocukları ile buluştuktan bir gün sonra hayatını kaybetti | Video

''Çocuklarımı görmeden ölmek istemiyorum''diyen kanser hastası Züleyha Karakaş, hasta yatağında çocuklarıyla buluştuktan bir gün sonra hayatını kaybetti. SABAH daha önce Karataş'ı evinde ziyaret ederek sesini duyurmuştu.