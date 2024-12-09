Çocukların top kavgasına büyüklerde dahil oldu, mahalle savaş alanına döndü | Video 09.12.2024 | 10:04 Arnavutköy'de çocukların kavgasına aileleri de dahil oldu. Sokağın adeta savaş alanına döndüğü olayda 4 kişi hastanelik oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre sokakta top oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına aileleri de dahil olunca sokak bir anda savaş alanına döndü. Ellerinde sopa, bıçak, kaldırım taşı olan iki grup birbirine acımasızca saldırdı. Dakikalarca süren kavgada olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavgayı ayırmakta güçlük yaşadı. Kavga anı, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların birbirine sopa ve kaldırım taşlarıyla saldırdığı görüldü.

4 KİŞİ HASTANELİK OLDU, 4 ARAÇ HASAR ALDI

Çıkan kavgada, olaya karışanlardan 1'i bıçaklandı 3 kişi ise darp edildiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu. Toplam 4 kişi yaralanırken, sokakta park halinde olan 4 araçta maddi hasar aldı. Polis ekipleri olayla alakalı çalışma başlattı. Kavgaya karışan taraflar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.