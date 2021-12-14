Çocukların yaratıcılığını geliştirecek hobi önerileri | Video

Eğitimci Abdulkadir Özbek, çocukların hem yaratıcılığını geliştiren hem de eğlenmeleri sağlayan hobi önerilerini sizler için sıraladı.

21. yüzyılda çocuklara kazandırılması gereken temel becerilerden bir tanesi de yaratıcılık. Bu becerilerin gelişmesi için sadece okullarda verilen dersler yeterli olmuyor. Çocuklarımızın hem okulda hem de okul dışında bazı hobilere yönlendirmek, onların yaratıcılıklarını oldukça destekleyecektir. Peki, ne gibi hobiler çocuklarımızın yaratıcılığını destekler? Özellikle sanatla ilgili ve sağ beyin gelişimine faydalı olan; piyano çalmak, ritim oluşturmak, beste yapmak gibi müzik ile ilgili faaliyetler onların yaratıcılığını geliştirecek faaliyetler arasındadır. Bunun dışında; resim ve görsel sanatlar da yaratıcılığı geliştirmek adına çok önemli bir alandır.