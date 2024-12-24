Çorlu’da korkutan yangın: Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 24.12.2024 | 11:59 Tekirdağ Çorlu’da bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülürken, yaralanan dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yeni Sokak'ta meydana geldi. Bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yanan ev ise kullanılamaz hale geldi.