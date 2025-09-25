Çorum'da petshop dükkanında işlenen cinayetin 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video
Çorum’da petshop dükkanında vatandaşın tüfekle vurularak öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.K., S.Ç. ve T.P. adliyeye sevk edilirken, D.D.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerle Dal arasında daha önceden husumet bulunduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:54
05:19
06:53
Kağıthane'de avukata silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 25.09.2025 | 15:11
00:47
Beton mikseri devrildi, sürücüsü hafif şekilde yaralandı | Video 25.09.2025 | 14:25
05:20
TikTok'ta bir skandal daha: 6 yaşındaki oğluyla para için dans etti! | Video 25.09.2025 | 12:51
01:39
00:47
04:30
02:52
Kağıthane'de İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada | Video 25.09.2025 | 11:00
02:59
02:01
02:31
00:49
Ardahan’da gün doğumu mest etti | Video 25.09.2025 | 09:40
00:22
‘Altın’ dolandırıcıları suç makinesi çıktı: 3 gözaltı | Video 25.09.2025 | 08:27
00:12
Mardin'de silahlı ve sopalı kavga kamerada: 3 yaralı | Video 25.09.2025 | 08:26
01:35
Çorum'da petshop dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 gözaltı | Video 25.09.2025 | 08:26
00:09
Sivas’ta katliam gibi kaza: 50 metreden uçtu, 4 kişi öldü! 24.09.2025 | 21:52
00:09
01:22
00:43
Cezaevi firarisinin yakalandığı anlar kamerada | Video 24.09.2025 | 16:36