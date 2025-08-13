Video Yaşam D-650’de korkunç kaza: SUV çarptı, üzerinden birçok araç geçti | Video
13.08.2025 | 08:42

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, SUV tipi aracın çarpmasıyla yola savruldu. Talihsiz kadının üzerinden başka araçlar da geçti. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının üzerinden kimlik çıkmadı.

Feci kaza, D-650 kara yolu Arifiye ilçesi Aşağı Kirazca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g öre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 EBZ 131 plakalı SUV tarzı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan kadının üzerinden arkadan gelen başka araçlar geçti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
