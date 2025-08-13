D-650’de korkunç kaza: SUV çarptı, üzerinden birçok araç geçti | Video
Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, SUV tipi aracın çarpmasıyla yola savruldu. Talihsiz kadının üzerinden başka araçlar da geçti. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının üzerinden kimlik çıkmadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
