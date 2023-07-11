Video Yaşam Darp edip kaydettiler, sosyal medyada yayınladılar | Video
Darp edip kaydettiler, sosyal medyada yayınladılar | Video

Darp edip kaydettiler, sosyal medyada yayınladılar | Video

11.07.2023 | 15:47

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, çalıştığı iş yerinden sigortasının yatırılmasını isteyen şahıs, iddiaya göre patronunun tuttuğu adamlara dövdürüldü. Darp eden şahıslar o anları kameraya kaydedip, sosyal medya hesaplarında “Dana kesmedik” notu ile yayınladılar.

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İddiaya göre Mustafa D., Yusuf Can D. ve Engin K. isimli 3 kişi, 4 Temmuz Salı günü saat 23.00 sıralarında Caner Acet'in(47) çalıştığı iş yerine geldiler. Alkollü oldukları belirtilen 3 şahıs, Caner Acet'e "Çalışacaksan burada adam gibi çalış, ne veriyorlarsa razı ol" dediler ve haraç olarak yaklaşık 2 bin lira istediler. Acet, parasının olmadığını belirtmesi üzerine Mustafa D. ve Yusuf Can D. tarafından darp edilirken, yaşanan olayı Engin K. de telefonu ile kaydetti.

Birkaç kez şahıslardan kurtulmasına rağmen yine yakalanarak darp edilen Caner Acet daha sonra, çalıştığı iş yeri sahibinin tuttuğu özel bir araca bindirildi ve ormanlık alanda bırakıldı. Acet'in dövülme anını şahıslar sosyal medya hesaplarında "Dana kesmedik" notu ile yayınladılar.
Olayın ardından 5 gün hastanede yatan Caner Acet, yüzünde kırıkların yanı sıra kulağında ve gözünde hasar kaldığını belirterek, kendisini darp eden Mustafa D., Yusuf Can D. ile görüntüyü çeken Engin K. ve olayın azmettiricisi olduğunu iddia ettiği çalıştığı iş yerinin sahibi Davut A.'dan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili açıklamada bulunan Acet bundan bir ay önce de aynı şahıslar tarafından mezarlıkta darp edildiğini ve çırılçıplak soyularak yola bırakıldığını, cebindeki az bir para ile telefonunu aldıklarını, ancak korktuğu için kimseye bir şey söyleyemediğini belirtti. Olayın iş yerinden sigortasının yapılmasını istediği için başladığını ileri süren Acet, "Son olarak 3 Temmuz'da iş yerinde çalışırken sigortam yapılmadığı için, sigorta istedim. Çalıştığım iş yerinin sahibi Davut A. 'çalışacaksan böyle çalış, çalışmayacaksan işine geldiği gibi çalışırsın, ben sana para veriyorum emek veriyorum, sigortayı yapalım' dedi yapmadı tantana ettik. Bir gün sonra bu gençleri çağırmış haberim yok. Ben dışarı çıktım bunlar benimle takışmaya başladı, birisi kolumu tuttu sürükledi ve vurdular. Önce para istediler, 2 bin lira gibi bir para istediler, 'bende para yok' dedim, 'kokoreç ısmarlayayım' dedim, 'yok kabul etmiyoruz para istiyoruz' dediler. Tartışma başladı. Sonra bu duruma geldim" dedi.

Kendisini darp ettikleri sırada tuvalete kaçtığını ve kapıyı kilitlediğini belirten Caner Acet, "Çok kan kaybım vardı, 'Davut abi ambulans, polis çağırın ben ölüyorum' dedim kimse ilgilenmedi benimle. Sonra Davut geldi tuvaletin kapısını vurdu, 'tamam gittiler' dedi, beni yine aynı gençlerin ellerine verdi. Tekrar darp ettiler. Neredeyse 1 saatten fazla dövdüler. Ben, 'ambulans, polis çağırın' dediğimde Davut hiç ilgilenmedi. Orada beyaz Toroslu bir şahıs vardı ona '50 lira gaz parası vereyim sana, bu iti nereye atarsanız atın, kaybedin gözümün önünden' dedi. O beni Ağla Kavşağı'nda bıraktı. Orada minibüs vardı onun içine girdim kan kaybından ölmek üzereydim, kendimi kaybettim. Bir gün sonra eniştem buluyor. Emniyete götürüyorlar, oradan hastaneye. Köyceğiz'den Muğla'ya sevk ettiler. Orada ameliyat oldum. Sağ kulağım duymuyor, gözüm şu anda yarı kör görüyor, çene kırık, burun kırık, elmacık kemiğim kırık. Komple ameliyattan geçtim bütün raporlarım var" diye konuştu.
Caner Acet, olaydan dolayı hem fiziki hem de psikolojik olarak sıkıntı yaşadığını belirterek, şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi.

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