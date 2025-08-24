Video Yaşam Denizli’de orman yangınına gece boyunca müdahale sürdü | Video
24.08.2025 | 08:47

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde çıkan orman yangınına gece de karadan müdahale sürdü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Honaz Dağı'nda çıkan yangına ekipler tarafından gece müdahale sürdü. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Cankurtaran Mahallesi yerleşkesine ve dağın arka tarafını da geçerek Honaz ilçe sınırına doğru ilerliyor. Yangına gece karadan müdahale etmek amacıyla dağın zirvesine helikopter ile ekipler bırakıldı. Sarp ve kayalık alandan müdahalenin zor olduğu yangına destek vermek amacıyla Konya, İzmir, Burdur, Isparta ve Manisa'dan da takviye itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopter müdahalesinin durdurulduğu yangına iş makinalarıyla ve ekiplerin mücadelesiyle müdahale devam ediyor.
