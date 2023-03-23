Deprem bölgesi Kilis'te ilk teravih namazına yoğun ilgi | Video 23.03.2023 | 09:56 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis’te ilk teravih namazı hasarsız camilerde kılındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kilis'te 49 noktada kılınan teravihlerde yaşanan felaket ve afetlerin bir daha yaşanmaması için dua edildi. On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte ilk teravih namazı hasarsız camilerde kılındı.