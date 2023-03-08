Deprem nedeniyle üç yıl sonra köylerine döndüler, akrabaları tarafından böyle darp edildiler | Video 08.03.2023 | 15:49 Diyarbakır’da, 2020 yılında dayısı ve dayısının eşi tarafından babasının öldürüldüğünü ileri süren Asiye Baran, babasının öldürülmesinden 3 yıl sonra depremden dolayı gittikleri köydeki evlerine gittiklerinde dayıları ve teyze çocukları tarafından darp edildiklerini iddia etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Bağlar ilçesi Baran Küme evlerinde kalan Asiye Baran, annesi Sultan Baran ve 5 kardeşi, 2020 yılında mülk davası yüzünden emniyette teknik personel olarak çalışan babası Veysel Baran'ın, dayısı Abdurrahman Baran ve eşi Leyla Baran tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü. Cinayet olayında şüpheli Abdurrahman Baran firari duruma düşerken, eşi Leyla Baran ise, 28 günlük tutuklamadan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Asiye Baran, annesi ve kardeşleriyle birlikte 2020'de yaşanan cinayetten sonra şehir merkezine taşındı. Baran ailesi, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden ötürü köylerine geri döndü. Asiye Baran ve kardeşleri, depremin ikinci günü köylerinde gittiklerinde iddiaya göre dayı ve teyze çocuklarının saldırısına uğrayıp darp edildi. Baran ailesi, babalarının cinayetinden ötürü bir davaları devam ederken, darp raporu ve darp edildiklerine dair görüntülerle ikinci davayı açmaya hazırlanıyor.

2020 yılında babası Veysel Baran'ın dayısı ve dayısının eşi tarafından öldürüldüğünü öne süren Asiye Baran, "Babam öldürüldükten sonra öbür dayılarım kapıya gelip annemi darp ettiler, bizi köyden kovdular. Biz, üç yıl boyunca o köye gitmedik. Depremin ikinci günü, deprem dolayı zorunlu olarak Baran Küme evlerine gitmek zorunda kaldık. Köye giderken de dayılarım ve teyzemin çocukları tarafından şiddete maruz kaldık. Bize şiddet uygulayanlara, İ. B., R.B., B.B., M.B., E.B., Y.B., B.B., ve L.B. tarafından darp edildik" dedi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ FİRARİYLE EŞİNİ HAMİLE BIRAKTI

"Babamın katili şu an bile firari" diyen Asiye Baran, şöyle konuştu:

"Firari olmasına rağmen eşini hamile bıraktı. Şahsın yakalanmasını istiyoruz, 3 yıldır firari. Darp raporu aldım. Bu konu üzerinde daha hiç kimse tutuklanmadı ve darp raporlarım mevcut. Bütün vücudumda darbe yedim. Olay esnasında bayılmama rağmen darbe yedim."

"3 YILDIR TEHDİTLERE MARUZ KALIYORUZ"

Bir yandan depremden mağdur kaldıklarını, bir yandan da şiddete maruz kaldıklarını ifade eden Baran, "O adamın hemen yakalanmasını istiyoruz. Bizi her gün tehdit ediyorlar. 'Sizi öldürürüz' diyorlar. Dışarı bile çıkamıyoruz. Bize şiddet uygulayanlarında bir an önce yakalanmasını istiyoruz. 3 yıldır tehditlere maruz kalıyoruz. Biz böyle yaşayamıyoruz, sesimizi duymalarını istiyoruz" diye konuştu.

"ALTI KARDEŞİZ DIŞARI ÇIKAMIYORUZ"

Babasının mal davası yüzünden öldürüldüğünü ileri süren Asiye Baran, "Şu anda malımızı alamıyoruz. Bizi tehdit ediyorlar. Hiçbir şey yapamıyoruz, sesimizi duymalarını istiyoruz. Babam emniyet personeliydi. Öldürüldüğü günde işten çıkıp eve geliyordu. Onlarda köye mezarlığa gelmişlerdi. Geldiği gibi eşi balkona çıkıp eşini çağırıyor. Hızlıca köyden çıkıp babamın önünü kesip eşiyle birlikte babamı öldürüp eşi kaçıp, kadında 28 gün tutuklu bulunup serbest bırakıldı. Daha sonra da hamile kaldı. Altı kardeşiz dışarı çıkamıyoruz" ifadelerinde bulundu.