Depremde hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi | Video
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kırıkkale'deki tüm camilerde sabah namazı sonrası dua edildi.
Sabah namazına Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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