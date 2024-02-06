Video Yaşam Depremde hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi | Video
Depremde hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi | Video

Depremde hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi | Video

06.02.2024 | 08:50

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kırıkkale'deki tüm camilerde sabah namazı sonrası dua edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 1'inci yıl dönümü dolayısıyla Kırıkkale'de, sabah namazı için Nur Cami'ne gelen vatandaşlar saf tuttu. Namazdan sonra depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dua edildi. Valilik tarafından da cami çıkışında vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Sabah namazına Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Depremde hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi | Video 01:39
Depremde hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi | Video 06.02.2024 | 08:50
Iğdır’da arazide kaybolan çocuklar 4 saat sonra bulundular | Video 01:08
Iğdır'da arazide kaybolan çocuklar 4 saat sonra bulundular | Video 06.02.2024 | 08:40
Asrın Felaketinin yıldönümünde SABAH TV, depremzedelerle konuştu | Video 01:21
Asrın Felaketinin yıldönümünde SABAH TV, depremzedelerle konuştu | Video 06.02.2024 | 08:39
56 kişiye mezar olan binanın yıkılma anının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:37
56 kişiye mezar olan binanın yıkılma anının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.02.2024 | 07:34
Depremin yıldönümünde Hatay’da sessiz yürüyüş | Video 01:25
Depremin yıldönümünde Hatay'da sessiz yürüyüş | Video 06.02.2024 | 07:34
Malatya’da afet konutlarının son hali böyle görüntülendi | Video 06:19
Malatya’da afet konutlarının son hali böyle görüntülendi | Video 06.02.2024 | 07:34
Kahramanmaraş’ta ölen vatandaşlar sela ve dua ile anıldı | Video 03:19
Kahramanmaraş’ta ölen vatandaşlar sela ve dua ile anıldı | Video 06.02.2024 | 05:59
Adana’da depremin yıldönümde gözyaşları sel oldu | Video 05:15
Adana’da depremin yıldönümde gözyaşları sel oldu | Video 06.02.2024 | 05:59
Adıyaman’da binlerce kişi deprem şehitlerini andı | Video 02:09
Adıyaman’da binlerce kişi deprem şehitlerini andı | Video 06.02.2024 | 06:00
İBB’ye ait hafriyat kamyonun kapağını açık bırakan sürücü yakalandı | Video 01:04
İBB’ye ait hafriyat kamyonun kapağını açık bırakan sürücü yakalandı | Video 06.02.2024 | 05:59
Gaziantep’te depremde hayatını kaybedenler için enkaz alanında Kuran-ı Kerim okutuldu | Video 06:03
Gaziantep’te depremde hayatını kaybedenler için enkaz alanında Kuran-ı Kerim okutuldu | Video 06.02.2024 | 05:59
Apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu 01:16
Apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu 06.02.2024 | 01:20
Kale direğinin altında kalan öğrenci hayatını kaybetti 00:27
Kale direğinin altında kalan öğrenci hayatını kaybetti 05.02.2024 | 22:21
Depremzede Tuğba Dilek yapılan evlerin videosunu izlerken gözyaşlarını tutamadı! 01:48
Depremzede Tuğba Dilek yapılan evlerin videosunu izlerken gözyaşlarını tutamadı! 05.02.2024 | 21:35
Devrilen motosikletin sürüklendiği anlar kamerada 01:08
Devrilen motosikletin sürüklendiği anlar kamerada 05.02.2024 | 18:04
atv CANLI YAYIN izle: Esra Erol 5 Şubat 2024 Pazartesi atv izle! | Video 03:45
atv CANLI YAYIN izle: Esra Erol 5 Şubat 2024 Pazartesi atv izle! | Video 05.02.2024 | 16:42
Ebrar sitesinin son hali havadan görüntülendi | Video 03:06
Ebrar sitesinin son hali havadan görüntülendi | Video 05.02.2024 | 16:30
Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:44
Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.02.2024 | 16:24
5 metrelik sondaj kuyusuna düşen 3 yaşındaki bebek için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 04:43
5 metrelik sondaj kuyusuna düşen 3 yaşındaki bebek için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 05.02.2024 | 15:53
Konya’da dehşete düşüren cinayet kamerada: Önce arabayla çarptı, sonra sopayla darp etti! | Video 06:37
Konya'da dehşete düşüren cinayet kamerada: Önce arabayla çarptı, sonra sopayla darp etti! | Video 05.02.2024 | 15:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA