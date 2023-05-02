Dev yolcu gemisi 1300 İsrailli yolcusu ile Marmaris’e geldi | Video 02.05.2023 | 14:00 Muğla’nın Marmaris ilçesine Panama bayraklı Crown İris ile 13 yıl aradan sonra gelen 1300 İsrailli turist ve 700 personeli, kırmızı beyaz ve mavi beyaz balonlarla süslenmiş limanda bando, baklava, mehter gösterisi ve folklor ile karşılandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Marmaris Cruiese Port Gümrüklü Limanına sabah 7.00 de demir atan ve akşam 18.00 de dönecek olan 33 metre genişliğinde 207 metre uzunluğunda ve 1800 yolcu kapasiteli yüzen otel Crown İris İsrail'in Hayfa Limanından çıkıp, Limasol, Rodos ve en son olarak ta Marmaris limanına uğradı. Uzun yıllar sonra ilk defa İsraillerin deniz yolu ile gelmesi için hazırlanan karşılama törenini gören İsrail vatandaşı turistler etkinlikleri cep telefonları ile çekti, ikram edilen baklavalardan tattı.

'13 YIL SONRA İLK KEZ İSRAİL GEMİSİ GELDİ '

Marmaris Cruise Port firma yetkilisi Sertaç Erarslan '' 1800 kapasiteli İsrail menşeli Mano Cruz'a ait kruvaziyer gemimizdir. Uzun süre sonra gemi daha önceki yıllarda geliyordu ama İsrail bandıralı olarak gelmiyordu. İsrailli bir şirket aldıktan sonra, 13 yıl aradan sonra bir İsrailli geminin ilk seferi bu, sevindirici bir haber bizim için. Çok mutluyuz İnşallah bu seferlerin önümüzdeki günlerde ve yıllar daha da artacağını umuyoruz'' dedi.

Erarslan sabah 07.00 de gelip akşamüzeri 18.00 de limandan ayrılacak gemi yolcularının bugün ki Marmaris planı ile ilgili de '' Şu anda geminin içinde yaklaşık takribi 1300 yolcu var 1300 yolcunun yaklaşık 400 tanesi Dalyan turu, köy turları ve tekne turuna katılacaklar. Kalan yolcularımız da mutlaka şehre gelecekler şehir içinde çeşitli yerlerde çarşı işlerinde alışveriş yapacaklar'' diyerek son durak Marmaris olduğunu buradan ülkelerine yol alacaklarını belirtti.

'TEKRAR TÜRKİYE'YE GELMEKTEN ÇOK MUTLUYUZ'

Crown İris gemisinin İsrailli şef rehberi Eitan Ishai "Marmaris'e tekrar geldiğimiz için çok mutluyuz. Herkesin bildiği üzere ülkelerimiz arasında çok iyi bir dostluk bağı vardır. Biz İsrail vatandaşları olarak Türkiye'yi çok seviyoruz burada olmaktan dolayı aşırı mutluluk duyuyoruz. Buranın kültürünü, yemeklerini, insanları ve doğasını çok seviyoruz. Gemi yolcularından bazıları Dalyan Kaunos bazıları da köy ve şehir turlarına gidecekler. Bir çoğu çarşı Pazar gezmek istediği için şehirde kalıp alışveriş yapacaklar. Bundan sonra daha sık geleceğimiz için de çok mutluyuz '' dedi.