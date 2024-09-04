Dilan ve Engin Polat’ın yargılanmasına başlandı | Video
Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı.
NE OLMUŞTU
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
Bursa'da tır, tomruk yüklü tıra çarptı: Ortalık savaş alanına döndü | Video 04.09.2024 | 11:48
05:51
00:52
Bahar ve Nihal Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında | Video 04.09.2024 | 10:51
03:00
Dilan ve Engin Polat’ın yargılanmasına başlandı | Video 04.09.2024 | 10:31
01:27
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı | Video 04.09.2024 | 09:57
06:03
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı’ndaki kaçak villa yıkım anı kamerada 04.09.2024 | 10:25
02:39
00:48
Burdur'da baba ve oğlunun pompalı tüfekle öldürülme anı güvenlik kamerasında 04.09.2024 | 10:14
00:58
Sevgilisinin arkadaşları önce dövdü sonra öldürdü 04.09.2024 | 10:04
00:12
Yaşlı adamı yardım için çağırdığı genç bıçaklayarak öldürdü! 04.09.2024 | 10:05
02:22
Esenyurt’ta akılalmaz olay: Süratle giden arabadan böyle atıldı! | Video 04.09.2024 | 09:20
01:18
Güzel Aşklar Diyarı’na geri sayım başladı: Kapadokya’yı hiç böyle görmediniz 04.09.2024 | 09:36
04:14
Adana’da kitap dağıtım deposunda yangın | Video 04.09.2024 | 08:57
02:39
01:52
01:11
04:15
02:37
01:04
Düzce’de patpat devrildi: 8 yaralı | Video 03.09.2024 | 15:24