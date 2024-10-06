Video Yaşam Discord üzerinden tehdit edildiğini söyleyen kızın görüntüleri kurgu çıktı | Video
Discord üzerinden tehdit edildiğini söyleyen kızın görüntüleri kurgu çıktı | Video

Discord üzerinden tehdit edildiğini söyleyen kızın görüntüleri kurgu çıktı | Video

06.10.2024 | 16:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord adlı uygulama üzerinden tehdit edildiğine dair açıklama yapan E.N.B. isimli kıza ait videonun kurgu olduğunu duyurdu.

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Bir kız çocuğunun, Discord isimli bir uygulama üzerinden kendisine zorla şiddet uygulatıldığı ve cinsel içerikli görüntülerinin ailesine yollanmakla tehdit edildiğine dair sosyal medyada yayımlanan videolara yönelik İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan incelemeler neticesinde videonun kurgu olduğunu duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Yerlikaya şu ifadelere yer verd:

"Siber Daire Başkanlığımız bir kız çocuğunun sosyal medyadaki 'Bir Program' üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir. Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına almıştır. İfade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecektir. E.N.B. adlı çocuğun 'tehdit ve şantaja maruz kaldığı' sözde görüntüleri, 'Halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon' yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Aziz Milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provakatif paylaşımlara, algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum. Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten, halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız."

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