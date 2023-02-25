Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Islahiye’de konteyner kent ve koordinasyon merkezini ziyaret etti | Video

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hatay’daki temaslarının ardından Gaziantep’in Islahiye ilçesindeki konteyner kent ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Deprem Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.