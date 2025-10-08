Video Yaşam Diyarbakır anneleri, Bahçeli’nin söylemini sevinçle karşıladı | Video
Diyarbakır anneleri, Bahçeli’nin söylemini sevinçle karşıladı | Video

08.10.2025 | 13:15

Diyarbakır anneleri MHP Grup Toplantısına Devlet Bahçeli’nin "Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır" şeklindeki konuşmalarını sevinçle karşıladı.

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 7 yıldır sürüyor. Bahçeli'nin "Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır" şeklindeki konuşmalarını sevinçle karşılayan aileler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dua ve teşekkür etti.

Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın, 7 yıldır yalnız kendi evlatları için değil Türkiye'deki bütün gençler, tüm evlatlarımız için burada nöbet tuttuklarını söyledi. Aydın, "Gözyaşı dökülmesin, evlatlar ölmesin, kan akmasın, kardeş kardeşi öldürmesin istiyoruz. Askerimiz de bizim, polisimiz de bizim, dağa çıkan evlatlarımız da bizimdir. Hepimiz için mücadele ediyoruz. Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederiz. Her konuşmasında sizleri dile getiriyor. Silahları bırakın, gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Zaten tutuklama yok gelen birkaç arkadaşınız oldu, ifadeleri alındıktan sonra herkes ailesine kavuştu. Evlatlarımıza çağrımız budur gelin, silahları bırakın, artık silah size yakışmıyor. Anneler, babalar hepimiz sizi bekliyoruz. Herkes elini vicdanına koysun. Görüyorsunuz, İsrail dost değildir. Müslümanların düşmanıdır. Gazze'de, Suriye'de birçok masum çocuğu, kadını öldürdü. İnanın, fırsatını bulursa aynısını Türkiye'de, Güneydoğu'da da yapabilir. Biz de diyoruz ki artık bunlara karşı birlik olalım, beraber olalım, kardeş olalım tek bayrak, tek devlet diyelim" şeklinde konuştu.

Mehmet Tokay'ın annesi Sadiye Tokay ise 7 yıldır burada evlat mücadelesi verdiklerini söyledi. Tokay, "Benim oğlum 15 yıldır benden uzakta, bağrımdan kopardılar. Ben buradan bütün çocuklara sesleniyorum. Devlet Bahçeli çağrıda bulundu. Gelin sıcak yuvanıza, anne ve babanızın yanına dönün bu hasretlik bitsin. Yeter artık biz burada çok zorluk çekiyoruz. Silahlarını atın ailelerinize dönün. Gelin sizi bekliyoruz her zaman kucağımız, kapımız size açıktır" dedi.

Bir diğer anne Ayten Elhaman da oğlu Bayram için 7 yıldır eski HDP il binası önünde evlat nöbeti tuttuğunu söyledi. Elhaman, "Cumhurbaşkanımızdan, Bahçeli'den Allah razı olsun. Diyor ya, bütün çocuklar gelsin, teslim olsun. Terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz biz de. Biz anneler burada hasretle bekliyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle bütün çocuklar gelir. Buradan oğluma sesleniyorum. Beni duyuyorsa, görüyorsa, Bayram oğlum gel teslim ol. İnşallah hiçbir ceza da almayacaksın. İnşallah Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle bütün evlatlar gelecek, kavuşacağız. Biz anneler bu hasretlik bitsin. Ya zafer ya ölüm dedik. İnşallah hiçbiri ölmeden kavuşacağız çocuklarımıza. Bekliyoruz, hasretle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

