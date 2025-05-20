Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama | Video
Diyarbakır merkezli nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı.
Çalışmalar sonucunda ülke genelinde aynı yöntemle onlarca kişiyi dolandırmak suretiyle 33 milyon 366 bin 573 TL haksız kazanç elde ettikleri anlaşılan, banka ve kripto hesaplarında toplamda 860 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen; Gaziantep, Isparta, Antalya, Adana ve Tokat illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslardan; 6'sı tutuklandı. 1'i savcılıktan serbest bırakıldı, 4'ü için ise adli kontrol kararı verildi.
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