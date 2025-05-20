Video Yaşam Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama | Video
Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama | Video

Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama | Video

20.05.2025 | 08:26

Diyarbakır merkezli nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; internet üzerinden gördüğü ilanlar sebebiyle yatırım ve kazanç vaatli dolandırıcılık eylemine maruz kalan onlarca mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda ülke genelinde aynı yöntemle onlarca kişiyi dolandırmak suretiyle 33 milyon 366 bin 573 TL haksız kazanç elde ettikleri anlaşılan, banka ve kripto hesaplarında toplamda 860 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen; Gaziantep, Isparta, Antalya, Adana ve Tokat illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan; 6'sı tutuklandı. 1'i savcılıktan serbest bırakıldı, 4'ü için ise adli kontrol kararı verildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama | Video 00:29
Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama | Video 20.05.2025 | 08:26
Mersin’de elektronik eşya üreten fabrikada yangın! Alevler metrelerce yükseldi | Video 03:59
Mersin'de elektronik eşya üreten fabrikada yangın! Alevler metrelerce yükseldi | Video 20.05.2025 | 08:26
Diyarbakır’da korkunç olay: Baba oğul kamyonette yanmış halde bulundu | Video 00:55
Diyarbakır’da korkunç olay: Baba oğul kamyonette yanmış halde bulundu | Video 19.05.2025 | 15:35
20 milyon liralık Ferrari alev topuna döndü | Video 01:57
20 milyon liralık Ferrari alev topuna döndü | Video 19.05.2025 | 15:24
Pendik’te balıkçılara sürpriz: Oltaya köpek balığı takıldı | Video 04:46
Pendik’te balıkçılara sürpriz: Oltaya köpek balığı takıldı | Video 19.05.2025 | 15:24
11 yıl sonra derin dondurucuda çıkan cinayetle ilgili flaş gelişme | Video 08:37
11 yıl sonra derin dondurucuda çıkan cinayetle ilgili flaş gelişme | Video 19.05.2025 | 15:24
Tofaşların drift şovu pahalıya patladı | Video 00:54
Tofaşların drift şovu pahalıya patladı | Video 19.05.2025 | 13:00
Bozkırın ortasındaki esrarengiz kayaların sırrı çözülemiyor | Video 03:29
Bozkırın ortasındaki esrarengiz kayaların sırrı çözülemiyor | Video 19.05.2025 | 13:00
Ulaştırma Bakanlığından bir ilk! Karayollarında müzikli uyarı işareti | Video 01:46
Ulaştırma Bakanlığından bir ilk! Karayollarında müzikli uyarı işareti | Video 19.05.2025 | 10:53
Tetikçi tutup eşinin kuyumcu dükkanını kurşunlattı | Video 05:24
Tetikçi tutup eşinin kuyumcu dükkanını kurşunlattı | Video 19.05.2025 | 09:57
Fethiye’de akaryakıt istasyonunda kadına şiddet ve gasp anları kamerada | Video 01:52
Fethiye’de akaryakıt istasyonunda kadına şiddet ve gasp anları kamerada | Video 19.05.2025 | 09:56
Sokak ortasında gezen tavus kuşu sürücülere ilginç anlar yaşattı | Video 00:32
Sokak ortasında gezen tavus kuşu sürücülere ilginç anlar yaşattı | Video 19.05.2025 | 09:56
Başıboş köpek sürücü çocuğu böyle kovaladı | Video 00:46
Başıboş köpek sürücü çocuğu böyle kovaladı | Video 19.05.2025 | 09:56
Bahçesine giren tilkiye Kanun namına teslim ol diye seslendi | Video 01:42
Bahçesine giren tilkiye "Kanun namına teslim ol" diye seslendi | Video 19.05.2025 | 09:56
Suç örgütüne 5 ilde operasyon! 19 şüpheli tutuklandı | Video 01:01
Suç örgütüne 5 ilde operasyon! 19 şüpheli tutuklandı | Video 19.05.2025 | 08:55
Alkollü genç kabus yaşattı! Patronunu ve servis şoförünü gasp etti, kaza üstüne kaza yaptı | Video 02:29
Alkollü genç kabus yaşattı! Patronunu ve servis şoförünü gasp etti, kaza üstüne kaza yaptı | Video 19.05.2025 | 08:55
Kim Milyoner Olmak İster’de jokerlerini kullanmadan elendi: İşte yarışmacıya sorulan o soru! 07:41
Kim Milyoner Olmak İster'de jokerlerini kullanmadan elendi: İşte yarışmacıya sorulan o soru! 18.05.2025 | 23:39
Evini yakarak eşi ve iki çocuğunu öldürmüştü! ATV Haber, dehşet evini görüntüledi | Video 03:42
Evini yakarak eşi ve iki çocuğunu öldürmüştü! ATV Haber, dehşet evini görüntüledi | Video 18.05.2025 | 15:06
Üsküdar’da yağ akıtarak zincirlemeye kazaya neden olan İETT şoförüne ceza | Video 00:44
Üsküdar’da yağ akıtarak zincirlemeye kazaya neden olan İETT şoförüne ceza | Video 18.05.2025 | 13:28
Malatya’da etkinlikte pitbull dehşeti: Bir kadın yaralandı | Video 02:12
Malatya'da etkinlikte pitbull dehşeti: Bir kadın yaralandı | Video 18.05.2025 | 13:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY