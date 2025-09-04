Diyarbakır'da mahalleye musallat olan hırsızlara 'Zincir Operasyonu': 5 tutuklama | Video
Diyarbakır'ın Yenişehir ile Kayapınar ilçelerinde motosiklet ve bisiklet hırsızlığı yapan 5 kişi, "Zincir Operasyonu" ile yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
POLİS BASKININA KAMERALI ÇÖZÜM
İkametleri tespit edilen şahıslar, polis baskınına karşı sokağın içine ve evlerinin çevresine anlık kamera sistemi kurdukları görüldü. Kamera sistemi ekarte edilerek anlık görüntü almalarının önüne geçildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından motosiklet ve bisiklet hırsızlarına yönelik "Zincir Operasyonu" düzenlenerek 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametinde 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları motosiklet ve bisikletleri sattıkları kişiler tespit edildi. 4 motosiklet ve 1 bisiklet sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.
