Video Yaşam Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı | Video
Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı | Video

Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı | Video

20.10.2022 | 08:51

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DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. B.Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Biri ağır 5 yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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