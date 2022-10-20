Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.