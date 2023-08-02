Doğalgaz yüklü kamyon uçurumdan yuvarlandı | Video
Muğla'nın Ula ilçesi Sakar Geçidi'nde doğalgaz yüklü kamyon, 50 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı yuvarlanırken, bölgede gaz sızıntısı ihtimaline karşı önlem alındı.
Kamyonun doğalgaz yüklü olması ve sızıntı olması nedeniyle bölgede büyük güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ile jandarma ekipleri kazanın yaşandığı bölgede bekleyişini sürdürürken, firmanın Antalya'dan ekip göndereceği öğrenildi. Akyaka Mahalle girişi, güvenlik nedeniyle trafiğe kapandı.
Ayrıca bölgeye gelen AFAD ekipleri kaza bölgesinde yaptıkları incelemede patlamaya neden olacak bir gaz sızıntısının bulunmadığını tespit ederken, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve karayolları ekiplerinin her türlü ihtimale karşı kaza bölgesinde tedbir amaçlı beklediği öğrenildi.
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