Dopaminin zararını vatandaş Taksim’deki Narko Tır’da öğrendi | Video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün "Narkotır"ı Bağcılar'dan sonra Taksim Meydanı'na konumlandı. Narko Tır’da vatandaş uyuşturucu kullanımının zararları hakkında bilgilendirildi. Dopamin bağımlılığında, kişinin beyninde doğal olarak üretilen dopamin yeterli seviyede iken dışarıdan dopamin alındığında beynin buna karşılık olarak dopaminin dışarıdan temin edileceğini düşündüğü için kendi üretimini azaltması ve bağımlılığı arttırmasını sağladığı kaydedildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 2015 yılında hayata geçirdiği proje kapsamında tasarlanan "Narkotır", kapılarını bu kez 34 ilden sonra İstanbul'da Esenyurt, Başakşehir, Fatih, Eminönü Aksaray ve Bağcılar Meydanı'ndan sonra Taksim meydanında gençlere ve vatandaşlara açtı. Açılan kısmı ile beraber 40 metrekarelik bir salonun oluştuğu "Narkotır"da, 30 uygulamanın yer aldığı 12 dokunmatik ekran bulunuyor. Bu ekranlardaki uygulamalar ve animasyonlar aracılığıyla gençler, anne ve babalar, uyuşturucu bağımlılığının zararları konusunda görerek ve okuyarak bilgiler ediniyor. "Narkotır"ın duvar yazılarında bağımlı gençlerin, uyuşturucu bağımlılığının zararlarını anlatan ifadeleri yer alıyor. Polis ekipleri de vatandaşlara madde bağımlılığının zararları hakkında hem broşür hem de Tır içerisindeki dokunmatik ekranlarda bilgi vererek, bu konuda uyarıyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün "Narkotır"ının talep halinde Türkiye'nin bir çok illerine gidip gençleri uyuşturucu madde kullanımı ve zararları hakkında bilgilendirdiği bugüne kadar 34 ili dolaştığı kaydedildi.Bağımlılık, bir insanın madde kullanımına dahil olduğu veya ödüllendirici etkilerin zararlı sonuçlara rağmen davranışı tekrar tekrar takip etmek için zorlayıcı bir teşvik sağladığı bir davranışta bulunması olarak Narko Tır'ı gezenlere anlatıldı. Narkotik Polisi Yücel Eğemen, Tır'ı gezenlere Dopamin'in etkilerini anlatarakBağımlılık, alkol, opiyatlar, kokain , nikotin ve diğerleri gibi maddelerin kullanımını veya teknoloji, kumar gibi davranışları içerebilir. Bağımlılık yapan davranışların temel nörobiyolojik özellikleri paylaştığına dair bilimsel kanıtlar da vardır: beyin ve ödül güçlendirme yollarını içerir ve nörotransmitter dopamini içeren motivasyonu etkiler. Dopamin ise; nöron olarak isimlendirilen beyin sinir hücreleri arasında sinyal iletişiminden sorumlu nörotransmiterdir. Ödül, motivasyon, hafıza, dikkat, haz alma, vücut hareketlerini düzenlemede rolü bulunmaktadır"dedi.Bağımlılıkta dopaminin rolününün, kişinin beyninde doğal olarak üretilen dopamin yeterli seviyede iken dışarıdan dopamin alındığında beyin buna karşılık olarak dopaminin dışarıdan temin edileceğini düşündüğü için kendi üretimini azaltıyor. Bununla birlikte, madde kullanımı ve zararlı aktivitelerin etkisi geçtiğinde ise beyinde bulunan dopamin miktarı olması gereken seviyenin altında düşer. Bu süreçten sonra ise kişi dopamin artışını sağlamak için madde kullanımı ve zararlı aktiviteye tekrar başvurur.Narko Tır'ı gezen mobilyacı Ali Yıldırım ise, "Ben Dolapderede mobilyacılık yapıyorum bir yakınım Ünlü bir müzisyenin kardeşi bu maddeyi kullandıktan sonra hayatını kaybetti. İnsanların bu gibi Narko Tır'da uyuşturucu maddeler konusunda bilgilendirilmesi bu maddenin kullanılmasının önüne geçecektir. Bu çalışmalarda uyuşturucu ile mücadeledir" dedi.