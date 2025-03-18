Drift atan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu | Video
Diyarbakır'da, sokakta drift atıp trafiği tehlikeye düşüren kamyonetin sürücüsüne 46 bin 392 TL ceza kesildi ve ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesinde drift atıp, trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen kamyonetin sürücüsünü tespit etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonetten inen kişinin cep telefonuyla görüntü çektiği, sürücünün ise drift attığı görüldü. Polis ekipleri, yakaladıkları sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67-1D maddesi gereğince 46 bin 392 TL ceza uyguladı. Sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.
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