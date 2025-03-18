Video Yaşam Drift atan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu | Video
Drift atan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu | Video

Drift atan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu | Video

18.03.2025 | 10:52

Diyarbakır'da, sokakta drift atıp trafiği tehlikeye düşüren kamyonetin sürücüsüne 46 bin 392 TL ceza kesildi ve ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesinde drift atıp, trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen kamyonetin sürücüsünü tespit etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonetten inen kişinin cep telefonuyla görüntü çektiği, sürücünün ise drift attığı görüldü. Polis ekipleri, yakaladıkları sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67-1D maddesi gereğince 46 bin 392 TL ceza uyguladı. Sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Drift atan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu | Video 03:08
Drift atan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu | Video 18.03.2025 | 10:52
İsmail Kaan’ın öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:22
İsmail Kaan'ın öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.03.2025 | 10:26
Bayrampaşa’da kaldırımda yürürken aydınlatma direği üzerine devrildi! O anlar kamerada | Video 02:07
Bayrampaşa'da kaldırımda yürürken aydınlatma direği üzerine devrildi! O anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 10:21
9 aylık bebek önce Heimlich Manevrası sonra ameliyatla hayata tutundu | Video 02:47
9 aylık bebek önce "Heimlich Manevrası" sonra ameliyatla hayata tutundu | Video 18.03.2025 | 10:20
Gaziantep’te 2 milyon TL değerinde kaçak telefon ve saat ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 00:33
Gaziantep'te 2 milyon TL değerinde kaçak telefon ve saat ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 18.03.2025 | 09:51
Kocaeli’de cinayet: Pusu kurdukları genci çapraz ateşe alarak öldürdüler | Video 02:29
Kocaeli'de cinayet: Pusu kurdukları genci çapraz ateşe alarak öldürdüler | Video 18.03.2025 | 09:43
İki grubun kavgasında kurşunlar iş yeri ve otomobile isabet etti | Video 01:55
İki grubun kavgasında kurşunlar iş yeri ve otomobile isabet etti | Video 18.03.2025 | 09:16
Jandarma baskınıyla ortaya çıktı: Evinin bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmiş | Video 01:10
Jandarma baskınıyla ortaya çıktı: Evinin bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmiş | Video 18.03.2025 | 09:09
Konya’da torpil atan 2 çocuk darp edildi | Video 01:01
Konya'da torpil atan 2 çocuk darp edildi | Video 18.03.2025 | 08:34
İftar saati sürücüler birbirine girdi | Video 00:28
İftar saati sürücüler birbirine girdi | Video 18.03.2025 | 08:34
Isparta’da askeri kışlada çıkan kavgada 2’si ağır çok sayıda asker yaralandı | Video 02:53
Isparta’da askeri kışlada çıkan kavgada 2’si ağır çok sayıda asker yaralandı | Video 18.03.2025 | 08:34
Esenyurt’ta polisten kaçan alkollü sürücü Avcılar’da yakalandı | Video 01:36
Esenyurt'ta polisten kaçan alkollü sürücü Avcılar'da yakalandı | Video 18.03.2025 | 08:26
Muş’ta yaşanan motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı! Feci kaza kamerada... | Video 00:34
Muş'ta yaşanan motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı! Feci kaza kamerada... | Video 18.03.2025 | 08:26
Taraftar arasında döner bıçaklı, satırlı kavga | Video 01:41
Taraftar arasında döner bıçaklı, satırlı kavga | Video 17.03.2025 | 16:17
Sokak köpeklerinin saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı | Video 02:48
Sokak köpeklerinin saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı | Video 17.03.2025 | 16:17
Konya’nın Yaren leylekleri geldi | Video 02:59
Konya'nın Yaren leylekleri geldi | Video 17.03.2025 | 15:31
Sosyal medyada şov yaptılar, polis tek tek yakaladı | Video 02:47
Sosyal medyada şov yaptılar, polis tek tek yakaladı | Video 17.03.2025 | 15:30
Bursa’da eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı | Video 00:25
Bursa'da eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı | Video 17.03.2025 | 15:30
Esenyurt’ta komşuların park yeri kavgası kamerada | Video 02:09
Esenyurt’ta komşuların park yeri kavgası kamerada | Video 17.03.2025 | 15:30
Oğluna sigara içirip ilaç verdiği iddia edilen annenin cezasının gerekçesi açıklandı | Video 02:23
Oğluna sigara içirip ilaç verdiği iddia edilen annenin cezasının gerekçesi açıklandı | Video 17.03.2025 | 13:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY