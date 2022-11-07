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OTOMATİK OYNAT
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Düğün dönüşü otomobilleriyle araziye uçtular: 4 yaralı | Video 07.11.2022 | 13:02
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21 yaşındaki Hatice’yi hayattan koparan kaza kamerada | Video 07.11.2022 | 12:54
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Sultanbeyli’de, düğün konvoyunda havaya ateş açan maganda kamerada | Video 07.11.2022 | 12:30
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında Ece Erken dinlendi | Video 07.11.2022 | 12:14
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Manisa Kula'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 20.09.2022 | 01:22
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Kasım 2022 Pazartesi atv izle! | Video 07.11.2022 | 11:04
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FETÖ’nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına darbe | Video 07.11.2022 | 11:09
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Zehir taciri suçüstü yakalandı | Video 07.11.2022 | 11:08
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Beylikdüzü'ndeki AVM'de yumruklu kavga | Video 07.11.2022 | 10:25
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Ümraniye ve Bağcılar'da yol kapatıp asker eğlencesi düzenlediler | Video 07.11.2022 | 10:25
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Hasta almaya gelen 3 sağlık çalışanına sopalarla saldırdılar | Video 07.11.2022 | 10:25
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İstanbul'da 11 ayda 148 bin yabancı hakkında işlem yapıldı | Video 07.11.2022 | 10:12
Sakarya’nın Karasu ilçesinde düğünden çıkan ailenin içerisinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.