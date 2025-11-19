Video Yaşam Düğünde pompalı tüfekle öldürülen 16 yaşındaki İklimya'nın son görüntüleri ortaya çıktı | Video
19.11.2025 | 15:26

Şanlıurfa’da sokaktaki sünnet düğünü nedeniyle evinin önüne aracını park edemeyen bedensel engelli Mehmet Eski’nin (44) pompalı tüfekle ateş açtığı, İklimya Subay’ın (16) öldüğü ve 6 kişinin de yaralandığı olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, İklimya Subay’ın dans ederken kar spreyi sıktığı sırada, silah seslerinin duyulduğu anlar yer aldı.

Olay, 11 Kasım akşamı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bedensel engelli Mehmet Eski, evine döndüğünde sokakta yapılan sünnet düğünü nedeniyle aracına park edecek yer bulamadı. Düğün sahipleriyle tartışan Eski, daha sonra aracından aldığı pompalı tüfekle kalabalığa doğru ateş açtı. Saldırıda lise öğrencisi İklimya Subay yaşamını yitirirken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Olaydan sonra aracıyla kaçan Mehmet Eski, polis tarafından saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gece saatlerinde yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen Eski, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

NEŞEYLE DANS EDİYORDU

İklimya Subay'ın hayatını kaybetmeden kısa süre önce, düğünde çevredekilerin cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, davullu zurnalı düğünde, Subay'ın annesi ve yakınlarıyla neşeyle dans ettiği, elindeki kar spreyini sıktığı sırada ise silah seslerinin duyulduğu ve yaşanan panik anları yer aldı.

'KIZIM HAYATININ BAHARINDAYDI'

Olay günü ayağından yaralanan anne Sevgi Subay ise kızının ölümüne neden olan şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi. İklimya'nın hemşire olup hayat kurtarmak istediğini belirten Subay, "Kızım hayatının baharındaydı. Maganda kurşunuyla toprağa girdi" dedi.

