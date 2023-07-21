Dünyaca ünlü plajı domuz sürüsü bastı | Video
Fethiye Ölüdeniz’deki domuz sürüleri görenleri hayrete düşürdü. Aç kalan domuz sürüsü, Ölüdeniz plajına inerek tatilcilerin bıraktıkları çöplerde yiyecek aradı.
Fethiye'de aç kalan domuzlar şehir merkezlerine gelmeye devam ediyor. Aç kalan domuz sürüsü, Ölüdeniz plajına akın etti. Domuzlar, tatilcilerin bıraktıkları çöplerin içinde yiyecek aradı. Domuzları gören tatilciler hayrete düştü, o anları cep telefonlarına kaydetti.
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