Video Yaşam Durakta kalp krizi geçirdi, belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi! O anlar kamerada | Video
Durakta kalp krizi geçirdi, belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi! O anlar kamerada | Video

Durakta kalp krizi geçirdi, belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi! O anlar kamerada | Video

20.09.2022 | 15:42

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Sakarya’da durakta beklerken kalp krizi geçiren 80 yaşındaki kadın, belediye otobüsüyle hastanenin acil servisine yetiştirildi. Otobüste bir kişinin elindeki stetoskopla yaşlı kadına müdahale etme çabası ise dikkatlerden kaçmadı.

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Adapazarı şehir merkezindeki Yazlık-Maltepe arasında yolcu taşıyan İbrahim Pehlivan yönetimindeki 9-A numaralı belediye otobüsü, Gar Meydanı'nda yolcu almak için durakladı. Bu sırada otobüs durağında 80 yaşlarındaki bir kadın yere yığıldı. Bilinci kapanan kadının kalp krizi geçirdiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu şoföre bildirdi. Bu sırada şoförle birlikte olay yerinde bulunan belediyenin temizlik personeli, yolcuların da yardımıyla yaşlı kadını araca taşıdı.

STETOSKOPLA MÜDAHALE ANI KAMERADA
Baygın halde olan kadına araçta belediye çalışanları ve yolcular müdahale etti. Şoför güzergahını değiştirerek kadını hastaneye yetiştirmek için büyük bir çaba ortaya koydu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken otobüste bir kişinin elindeki stetoskopla yaşlı kadına müdahale etme çabası dikkatlerden kaçmadı. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadının otobüse bindirilmesi, otobüsün acil servise gitmesi, bir kişinin elindeki stetoskopla yaşlı kadına müdahale etmeye çalışması, yaşlı kadının müdahale etmeye çalışan kişiye sarılması yer aldı.

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