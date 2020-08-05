Edirne Saros Körfezi'nde ilk kez görüntülenen dev balık görenleri şaşkına çevirdi | Video

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda dalgıçlar tarafından okyanuslarda görülebilen dev ay balığı (mola mola) görüntülendi. Ay balığını görüntüleyen dalış eğitmeni Ahmet Uz, 35 yıldır dalış yaptığı körfezde ilk kez ay balığı ile karşılaştığını söyledi.

Amatör dalgıçlara dalış eğitimi veren 2 Yıldızlı Dalış Eğitmeni Ahmet Uz, İbrice Limanı önlerindeki Küçükcep mevkiinde 9 metrede yaptığı dalış sırasında yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 700 kilogram ağırlığına dev ay balığı ile karşılaştı. Dalış eğitmeni Uz, o anları sualtı kamerasıyla görüntüledi. Bir süre dalgıçların yanında yüzen ay balığı, daha sonra gözden kayboldu. Ahmet Uz, 35 yıldır bölgede dalış yaptığını belirterek, "35 yıldır dalıyorum ama su altında ilk kez böylesine büyük bir balıkla karşılaştım. Profesyonel bir dalgıç olsam da ömrüm boyunca belki de bir kez karşılaşabileceğim bir olaydı. Deniz sıcaklığı son günlerde 23 dereceyi buluyor. Bu nedenle de bölgede Akdeniz canlılarını sık görmeye başladık" dedi.