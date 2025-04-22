Ehliyet sınavında 'Joker' Operasyonu: 27 organizatör tutuklandı | Video
Bitlis’te okuma yazma bilmeyen kişilerin para karşılığında organizatörler aracılığıyla kopya düzeneği kullanılarak ve yerlerine sınavlarda joker eleman olarak girmek suretiyle usulsüz şekilde sürücü belgesi aldıkları tespit edilen 43 organizatörden 27’si tutuklandı.
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