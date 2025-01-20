Video Yaşam Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil dereye düştü! Kaza anı kamerada | Video
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil dereye düştü! Kaza anı kamerada | Video

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil dereye düştü! Kaza anı kamerada | Video

20.01.2025 | 14:30

Tokat’ta, M.E.C.’nin (16) kontrolünü yitirdiği otomobil, Behzat Deresi’ne düştü. Ehliyetsiz sürücünün yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Behzat Bulvarı Gülbaharhatun Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.E.C.'nin kontrolünü yitirdiği 60 ACV 251 plakalı otomobil, Behzat Deresi'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.E.C., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor.

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