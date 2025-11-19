El freni devre dışı kaldı, pikap baraja düştü: Kadın mühendis hayatını kaybetti | Video
19.11.2025 | 13:47
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde balık çiftliğinde görevli bir kadın mühendis, içinde bulunduğu aracın baraj gölüne düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay yerine yapılan ilk incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morga kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
