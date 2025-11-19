El freni devre dışı kaldı, pikap baraja düştü: Kadın mühendis hayatını kaybetti | Video 19.11.2025 | 13:47 Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde balık çiftliğinde görevli bir kadın mühendis, içinde bulunduğu aracın baraj gölüne düşmesi sonucu hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Karakoçan ilçesinde bulunan Özlüce Baraj Gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık çiftliğinde görevli mühendis Esra Sümer (39), görev yaptığı sırada üşüdüğü için pikaba girdi. Pikabın el freninin devre dışı ardından araç, göle düştü. Bu sırada balık firmasına ait dalgıçlar suya girerek genç mühendisi çıkardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sümer'in, hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerine yapılan ilk incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morga kaldırıldı.Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.