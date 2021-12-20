Elazığ'da 21 köy yolu ulaşıma kapandı | Video

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Elazığ'ın ilçeye bağlı köylerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yol açma çalışmaları sürüyor.
Elazığ'ın ilçeye bağlı köylerinde etkili olan etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Karakoçan'da 14, Kovancılar'da 6 ve Sivrice'de 1 olmak üzere 21 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.