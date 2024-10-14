Elazığ’da oltaya 38 kiloluk dev Fırat turnası takıldı | Video 14.10.2024 | 16:15 Elazığ’da sportif olta balıkçısının oltasına 38 kiloluk dev Fırat turnası takıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Elazığ'da amatör sportif olta balıkçısı Yakup Kaya isimli vatandaş, Keban Baraj Gölünde balık tutmak için olta attı. Bir süre sonra oltasına takılan balığı gören Kaya gözlerine inanamadı. 1 metreyi aşkın boydaki Fırat turnası balığının 38 kilo olduğu belirlendi. Kaya, baraj gölünde bu tür balıkların olduğunu söyledi.