Video Yaşam Elazığ’da oltaya 38 kiloluk dev Fırat turnası takıldı | Video
Elazığ’da oltaya 38 kiloluk dev Fırat turnası takıldı | Video

Elazığ’da oltaya 38 kiloluk dev Fırat turnası takıldı | Video

14.10.2024 | 16:15

Elazığ’da sportif olta balıkçısının oltasına 38 kiloluk dev Fırat turnası takıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Elazığ'da amatör sportif olta balıkçısı Yakup Kaya isimli vatandaş, Keban Baraj Gölünde balık tutmak için olta attı. Bir süre sonra oltasına takılan balığı gören Kaya gözlerine inanamadı. 1 metreyi aşkın boydaki Fırat turnası balığının 38 kilo olduğu belirlendi. Kaya, baraj gölünde bu tür balıkların olduğunu söyledi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridinden Esra Erol’a tehdit: Senin canını alacağım! | Video 00:17
Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridinden Esra Erol’a tehdit: "Senin canını alacağım!" | Video 14.10.2024 | 16:42
Atatürk’ün açtığı hastane binası 1 asırdır ayakta | Video 04:09
Atatürk’ün açtığı hastane binası 1 asırdır ayakta | Video 14.10.2024 | 16:16
Çatıdaki yangını hortumla söndürmeye çalıştı | Video 03:13
Çatıdaki yangını hortumla söndürmeye çalıştı | Video 14.10.2024 | 16:15
KUYU-36 operasyonlarında 157 şüpheli yakalandı | Video 03:39
KUYU-36 operasyonlarında 157 şüpheli yakalandı | Video 14.10.2024 | 16:15
İzmir’de 2 milyon liralık yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı | Video 00:56
İzmir'de 2 milyon liralık yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı | Video 14.10.2024 | 16:15
Yola düşen telefonunu almak isterken canından oluyordu! Feci kaza kamerada | Video 00:15
Yola düşen telefonunu almak isterken canından oluyordu! Feci kaza kamerada | Video 14.10.2024 | 16:15
Elazığ’da oltaya 38 kiloluk dev Fırat turnası takıldı | Video 02:06
Elazığ’da oltaya 38 kiloluk dev Fırat turnası takıldı | Video 14.10.2024 | 16:15
Büyükçekmece’de drift atan sürücüye ceza yağdı | Video 01:00
Büyükçekmece’de drift atan sürücüye ceza yağdı | Video 14.10.2024 | 15:04
Sefaköy’de metrobüs yangını | Video 00:34
Sefaköy'de metrobüs yangını | Video 14.10.2024 | 15:04
SON DAKİKA! Nevzat Bahtiyar ile Narin’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 17:14
SON DAKİKA! Nevzat Bahtiyar ile Narin’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.10.2024 | 13:26
Cumhuriyet savcısını tehdit edenler adliyeye sevk edildi | Video 02:03
Cumhuriyet savcısını tehdit edenler adliyeye sevk edildi | Video 14.10.2024 | 12:51
Bahçelievler’de İETT otobüsü ağaca böyle çarptı: 7 yaralı | Video 03:43
Bahçelievler'de İETT otobüsü ağaca böyle çarptı: 7 yaralı | Video 14.10.2024 | 10:33
Yüksekova’da kuş cenneti alev alev yandı | Video 01:07
Yüksekova'da kuş cenneti alev alev yandı | Video 14.10.2024 | 08:58
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 91 şüpheli tutuklandı | Video 00:44
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "6 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 91 şüpheli tutuklandı" | Video 14.10.2024 | 08:58
Marmaris’te şehrin göbeğindeki palalı kavga kamerada | Video 00:39
Marmaris'te şehrin göbeğindeki palalı kavga kamerada | Video 14.10.2024 | 08:57
Balıkesir’de damat dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı | Video 02:29
Balıkesir’de damat dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı | Video 14.10.2024 | 08:57
Ehliyetsiz sürücünün 16 yaşındaki kıza çarparak ağır yaraladığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:00
Ehliyetsiz sürücünün 16 yaşındaki kıza çarparak ağır yaraladığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.10.2024 | 08:57
10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş böyle çarptı: 11 yaralı | Video 01:17
10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş böyle çarptı: 11 yaralı | Video 14.10.2024 | 08:57
Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru! 05:25
Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru! 14.10.2024 | 00:05
Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru! 03:24
Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru! 14.10.2024 | 00:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA