Video Yaşam Elektrikli bisikletleri çaldı, kısa sürede yakalandı | Video
Elektrikli bisikletleri çaldı, kısa sürede yakalandı | Video

Elektrikli bisikletleri çaldı, kısa sürede yakalandı | Video

21.11.2021 | 12:49

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Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; üç günde üç elektrikli bisiklet ve bisiklet çalan ve satan bir kişiyi kısa sürede yakaladı.

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İstanbul Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde 17 Kasım ile 20 Kasım tarihleri arasında peş peşe üç elektrikli bisiklet ve bir bisikletin çalınması soruşturma başlatıldı.

Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda üç hırsızlık olayını da İ.B. isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan araştırmalarda; şüphelinin çaldığı bisikletleri H.K. isimli kişiye sattığı tespit edildi. H.K. da "Suç Eşyası Satın Almak" suçundan gözaltına alındı. İki şüpheli de adliyeye sevk edild

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