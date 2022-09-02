Emine Erdoğan, yetişkin engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı | Video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de 18 yaş üzeri yetişkin engellilere yönelik hizmete alınan ilk halk eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Özel eğitime ihtiyacı olan 18 yaş üstü yetişkin bireyler için açılan "Feneryolu Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaretinde Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de eşlik etti.