Erzincan’da Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı | Video
Erzincan’da uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüsü tutuklandı.
Tır içerisinde yapılan incelemede, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen olduğu görüldü. Araç sürücüsü R.Z., isimli şahsa Göçmen Kaçakçılığı yapmak suçundan işlem yapılarak Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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